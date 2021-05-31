Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что в скором времени в Украине подешевеют лекарства. Об этом он сказал в одном из интервью.

От также отметил, что произойдут и изменения в закупочных процессах обеспечения лекарственными средствами

Достаточно большое количество бюрократических вещей было в Минздраве. Мы запустили второй этап реформы, но он запустился и совпал с эпидемией. Поэтому нам в этот период времени главное стабилизироваться. Показать эффективные больницы, которые уже начали работать, и помочь неуспешным больницам, которые просели с финансированием.

Также Ляшко рассказал о своем отношении к изменениям в финансировании медучреждений.

Я был против финансирования некоторых инфекционных больниц, когда деньги следовали за пациентом. И насчет противотуберкулезных заведений. И тот тариф, который появился в 2020-м, не мог покрыть потребность в учреждениях, оказывающих помощь больным туберкулезом. Поэтому из моих уст и звучала критика. Сейчас ситуация изменилась. И тариф повысили, и впервые в Украине в этом году начали финансировать, платить за лечение больного на амбулаторном этапе.

Ранее мы писали о том, что Кабинет министров Украины приняло решение об исключении некоторых препаратов на основе каннабиса из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Также сообщалось, что в Австралии создали лекарство от COVID-19.

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