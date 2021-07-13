Верховная Рада ликвидировала "Укроборонпром" [ Редактировать ]
Во вторник, 13 июля, Верховная Рада Украины на внеочередном приняла закон об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса. "За" проголосоали 256 депутатов.
Закон предусматривает преобразование госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество, а входящих в его состав предприятий - в хозяйственные общества.
В рамках трансформации создадут два крупных холдинга:
- оборонительные системы Украины, которые объединят 65 предприятий в 6 субхолдингов;
- аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.
В законе прописано, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые согласно закону могут быть приватизированы, не задействованные в выполнении оборонного госзаказа (госконтрактов по оборонным закупкам) и не осуществляющие производство, разработку, модернизацию, ремонт, обслуживание, реализацию, утилизацию вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, могут передавать Фонду государственного имущества для приватизации.
Ранее мы писали о том, что Верховной Раде рекомендовали окончательно ликвидировать госконцерн "Укроборонпром".
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