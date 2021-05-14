"Укроборонпром" рекомендуют окончательно ликвидировать [ Редактировать ]
В пятницу, 14 мая, Верховной Раде рекомендовали окончательно ликвидировать госконцерн "Укроборонпром". ГК планируют превратить в акционерное общество. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".
Этот закон позволит ускорить трансформацию ОПК в кратчайшие сроки - до одного года.
Сегодня комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности (№3822).
В рамках трансформации создадут два крупных холдинга:
- "Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в 6 субхолдингов;
- и аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.
В комитете также назвали плюсы от такого реформирования госконцерна:
- государственные предприятия ОПК превратятся в акционерные общества;
- предприятия смогут объединиться с отечественными и иностранными партнерами;
- привлечение прямых, в том числе иностранных, инвестиций;
- современные методы управления, которые обезопасят от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния;
- оздоровление предприятий "Укроборонпрома" на всех уровнях.
Напомним, что суд оправдал чеченцев, избивших Мустафу Найема в ходе дорожного конфликта возле Бессарабского рынка в центре Киева.
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