В пятницу, 14 мая, Верховной Раде рекомендовали окончательно ликвидировать госконцерн "Укроборонпром". ГК планируют превратить в акционерное общество. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Этот закон позволит ускорить трансформацию ОПК в кратчайшие сроки - до одного года.

Сегодня комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности (№3822).

В рамках трансформации создадут два крупных холдинга:

"Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в 6 субхолдингов;

и аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.

В комитете также назвали плюсы от такого реформирования госконцерна:

государственные предприятия ОПК превратятся в акционерные общества;

предприятия смогут объединиться с отечественными и иностранными партнерами;

привлечение прямых, в том числе иностранных, инвестиций;

современные методы управления, которые обезопасят от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния;

оздоровление предприятий "Укроборонпрома" на всех уровнях.

Напомним, что суд оправдал чеченцев, избивших Мустафу Найема в ходе дорожного конфликта возле Бессарабского рынка в центре Киева.