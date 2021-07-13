Расистський скандал у Великій Британії набирає обертів. Після поразки на Євро-2020 темношкірих футболістів зацькували в соцмережах. Тепер усіх, хто писав обурливі коментарі, розшукує поліція. Подробиці розкаже Світлана Чернецька.

Цей мурал присвячений 23-річному гравцеві збірної Англії - Маркусу Рашфорду. Хлопець із бідної сім'ї з Манчестера - знаний не лише стрімкою футбольною кар'єрою,

Але й боротьбою з безпритульністю та голодом дітей. Йому навіть вдалося вплинути на політику уряду щодо безплатних обідів для школярів. Та одна помилка на чемпіонаті спричинила хвилю ненависті до Рашфорда. Під час пенальті він влучив у штангу.

Ед Веллард, представник проєкту вуличного мистецтва:

Я прийшов сюди, щойно почув про те, що на муралі з'явилися расистські написи. Хотів хоч якось прикрити їх. Ми всі розчаровані, що не вдалося виграти чемпіонат, але ще більше розчаровує те, що ми живемо в країні, де така поведінка стає нормою.

За поразку збірної всі стріли полетіли на трьох темношкірих гравців. Рашфорд, Сака та Санчо - жоден із них не забив пенальті у фіналі. У Твіттері нарахували майже 2000 образливих коментарів на їхню адресу. Авторів дописів уже розшукує лондонська поліція. Одним із перших ідентифікували працівника агентства нерухомості з Манчестера.

Ендрю Боун написав, цитую, "негри для нас усе зіпсували". За це чоловіка одразу ж усунули з посади. Сам Боун клянеться, що це не він, просто його профіль зламали.

Хакерська атака наразі залишається найпопулярнішим виправданням авторів расистських коментарів. Але довести це має поліцейське розслідування. А расистам загрожує довічний бан на відвідування футбольних матчів в країні.

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Тим, хто дозволяє собі расистські образи щодо деяких гравців, я скажу: як вам не соромно? І я сподіваюся, що ви залізете назад під скелю, з-під якої ви вилізли, тому що всі члени команди грали як герої.

Сплюндрований мурал Рашфорда відновили протягом дня. Ось який вигляд він має тепер: обліплений серцями, написами "герой", "натхненник" та "взірець для наслідування". В інтернеті ж так само - слів підтримки та подяки на адресу збірної значно більше, аніж жорстоких коментарів.