Зеленский обновил состав военного кабинета СНБО [ Редактировать ]
Во вторник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский изменил состав военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает Офис президента.
Глава государства добавил в него двух вице-премьеров, заместителей главы ОП и секретаря Совета.
Внести в положение о военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденного указом президента Украины от 12 марта 2015 № 139, изменение.
Изменение касается четвертого абзаца 5 пункта, где приводится состав военного кабинета СНБО. В предыдущей редакции в него входили:
- премьер-министр;
- министр внутренних дел;
- министр иностранных дел;
- министр обороны;
- председатель Службы безопасности Украины;
- начальник Генерального штаба Вооруженных Сил;
- председатель Государственной пограничной службы Украины;
- командующий Национальной гвардии Украины;
- глава администрации президента Украины.
В состав кабинета может по согласию входить спикер Верховной Рады Украины.
Указ президента расширяет состав военного кабинета СНБО. Кроме перечисленных выше в него теперь также входят:
- вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- заместитель главы Офиса президента, к ведению которого отнесены вопросы национальной безопасности и обороны;
- первые заместители секретаря СНБО.
Указ вступает в силу со дня его публикации.
Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против сотни украинцев.
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