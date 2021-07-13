Во вторник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский изменил состав военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает Офис президента.

Глава государства добавил в него двух вице-премьеров, заместителей главы ОП и секретаря Совета.

Внести в положение о военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденного указом президента Украины от 12 марта 2015 № 139, изменение.

Изменение касается четвертого абзаца 5 пункта, где приводится состав военного кабинета СНБО. В предыдущей редакции в него входили:

премьер-министр;

министр внутренних дел;

министр иностранных дел;

министр обороны;

председатель Службы безопасности Украины;

начальник Генерального штаба Вооруженных Сил;

председатель Государственной пограничной службы Украины;

командующий Национальной гвардии Украины;

глава администрации президента Украины.

В состав кабинета может по согласию входить спикер Верховной Рады Украины.

Указ президента расширяет состав военного кабинета СНБО. Кроме перечисленных выше в него теперь также входят:

вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

заместитель главы Офиса президента, к ведению которого отнесены вопросы национальной безопасности и обороны;

первые заместители секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против сотни украинцев.