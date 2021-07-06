Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 100 украинцев. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "24 канала".

Эти граждане находятся под санкциями, которые ввело Министерство финансов США.

По словам Данилова, американские санкции были наложены на 134 граждан Украины, 130 из них - попали под ограничения Минфина.

На сегодня установлено, что из 130 человек, которые под санкциями Минфина, 127 живы и здоровы, а 4 умерли. В отношении 100 из этих людей СНБО ввел санкции, они уже введены. Относительно остальных, мы получаем дополнительную информацию от партнеров.

Данилов отметил, что санкции были введены на последнем заседании СНБО.

Осталось еще 27. Мы с ними сейчас разбираемся.

Ранее Евросоюз утвердил секторальные санкции против Беларуси.

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