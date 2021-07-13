Транзит газа через Украину: Путин пообещал соблюдать контракт [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин сделал заявление относительно будущего контракта о транзите газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в интервью Путина.
Путин сказал, что Россия будет придерживаться своих обязательств.
Россия,"Газпром", мы подписали контракт на 5 лет на прокачку российского газа через территорию Украины... И, несмотря на некоторые сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет их выполнять.
Ранее мы писали о том, что США работают над сдерживанием угроз "Северного потока-2" против Украины.
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