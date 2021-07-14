Бумажные билеты в транспорте отменили: как заплатить за проезд в Киеве [ Редактировать ]
С 14 июля Киев перешел на электронные проездные билеты в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.
Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. С 14 июля окончательно выйдут из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизованы в электронные билеты.
Чтобы воспользоваться общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет в:
- T-киосках;
- терминалах самообслуживания е-билета;
- терминалах Easy Pay;
- на станциях Киевского метрополитена;
- в приложении Киев Цифровой.
В Киевгорадминистрации рассчитывают, что теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе имеющих льготы, и возмещать перевозчикам их актуальные расходы.
Благодаря переходу на электронные билеты город сможет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах. А имея полную картину - улучшить качество доступа к общественному транспорту для жителей и гостей города.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в Киеве - 15 грн. Столичные власти признали, что в Киеве вскоре подорожает стоимость проезда, сейчас идет калькуляция нового тарифа.
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