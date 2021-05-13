В Киевской городской государственной администрации объяснили, как проходит процедура установления тарифа на перевозки в общественном коммунальном транспорте. Об этом написал в Facebook первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник.

Коммунальные предприятия-перевозчики готовят и предоставляют экономическое обоснование тарифа на перевозку в коммунальном транспорте. То есть, по сути, - объяснение, почему необходимо изменить стоимость перевозок.

После этого Департамент транспортной инфраструктуры изучает обоснования, готовит соответствующий пакет документов по изменению стоимости перевозок в общественном коммунальном транспорте.

Затем Департамент экономики и инвестиций проводит расчеты и решает, сколько должен стоить проезд в общественном транспорте.

Изменение тарифа происходит после подготовки соответствующего распоряжения, которому предшествует общественное обсуждение проекта этого распоряжения, и регистрации в Министерстве юстиции Украины. Подчеркиваю, что решение об окончательной стоимости проезда принимается распоряжением КГГА после прохождения соответствующих процедур и расчетов.

Напомним, что в столичном метрополитене и "Киевпастрансе" просят мэрию повысить тарифы на проезд или выделить средства из бюджета. Обоснованной ценой за поездку считают 21 гривну.

Ранее "Подробности" писали о том, что с 1 июля в Украине может подорожать электроэнергия: на сколько взлетят тарифы.