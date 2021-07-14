Їй майже два роки, але корова досі важить 28 кілограмів

Найменша в світі корова живе у Бангладеш. Її зріст лише 51 сантиметр. Щоб побачити диво-тварину, до ферми неподалік столиці з'їжджаються жителі з усієї країни.

Це Бхутті Рані. Їй майже два роки, але корова досі важить 28 кілограмів, а її зріст ледве перевищує пів метра. Коли власник купував її навіть не здогадувався, що теля ніколи не виросте.

Мохаммад Салім, власник корови:

Коли я брав її, вона важила 26 кілограмів і була 50 сантиметрів заввишки. Відтоді вона додала в зрості лише сантиметр.

Тварину оглянув ветеринар. Каже: низький зріст і невелику вагу Рані "успадкувала" від одного з батьків-карликів. Окрім фізичних особливостей, корівка також має нетипові звички. Полюбляє обійми й коли її беруть на руки.

Мохаммад Мамун, доглядач корови:

Вона дуже мало їсть, порівняно зі своїми родичами. 100 грамів зерна й трави зранку - і стільки ж увечері. А ще вона ніколи першою не підходить до інших тварин, а тим паче не провокує їх на конфлікт.

Через таку сором'язливість довелося побудувати для крихітки окремий вольєр.

Рану Бегум, туристка:

Багато хто приїздить сюди з віддалених куточків країни, щоб на власні очі побачити це диво. Люди ігнорують будь-які коронавірусні обмеження задля такого видовища.

За останні кілька днів Рані відвідали майже 15 тисяч людей. Вони фотографуються з нею, частують смаколиками. Тварина вже встигла стати зіркою соцмереж.

Мохаммад Ягангір, турист:

Я приїхав з онуком, він дуже мріяв побачити цю корову!

Її власник такій увазі радий і вже подав заявку до Книги рекордів Гіннесса. Її представники мають прибути на ферму найближчим часом. Поки що звання наймініатюрнішої корови світу утримує теличка з Індії. Її зріст 61 сантиметр.

Водночас бангладешці побоюються: Рані не встигне завоювати титул. Мовляв, власник може продати її для жертвоприношення на свято Курбан-байрам, яке почнеться за кілька тижнів. Та господар запевнив: свою корову любить і нікому її не віддасть.