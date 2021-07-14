За прошедшие сутки, 13 июля, в Украине 101 246 человек сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что одну дозу получили 57 827 человек, полностью иммунизированы - 43 419 человек. В течение суток работали 659 мобильные бригады, 1518 пунктов прививки и 33 центра вакцинации.

В лист ожидания вакцинации от коронавируса записались 799 677 людей.

Всего от начала вакцинальной кампании привито 2 415 054 человека, из них получили:

1 дозу – 2 415 052 человека, полностью иммунизированы

2 дозы – 1 258 703 человека. Всего проведено 3 673 755 прививок.

Ранее мы пиали о том, что Всемирная организация здравоохранения призывает Европу отсрочить вакцинацию детей. американская вакцина Pfizer есть в ограниченном количестве, в связи с чем сегодня странам необходимо делиться препаратом с механизмом COVAX.

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