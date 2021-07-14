Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в международном аэропорту "Борисполь" 2 канала международной контрабанды техники Apple, а также драгоценностей от известных мировых брендов.

Для беспошлинной отправки грузов злоумышленники использовали схему с пересылкой личных вещей. Во время обыска в "посылках" фигурантов было выявлено более 4 700 единиц эксклюзивной цифровой техники, а также партию брендовых ювелирных изделий.

Отмечается, что общая стоимость грузов составила более 30 миллионов гривен. Также контрабандисты отправляли табак для кальяна, а также различные табачные смеси. В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств нарушений.

Фото: СБУ

Читайте также, на территорию Украины пытались ввезти контрабанду табачных изделий на 2 миллиона гривен. Через границу должен был проехать грузовик ЗИЛ, котором находились 193 ящика сигарет, во время оперативных мероприятий были задержаны 4 человека.

Кроме того, сотрудники пограничной службы в международном аэропорту города Харьков обнаружили у гражданина Турции драгоценности на 4,5 миллионов гривен. Часть дорогих аксессуаров мужчина перевозил в карманах брюк.

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