Військовику, який поранив 9-річного хлопчика на Житомирщині, обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Про це повідомили в Офісі генеральної прокуратури. Нагадаю, інцидент трапився 12 липня в Новограді-Волинському.

Дитина зазнала наскрізного вогнепального поранення спини. Чи сталося це унаслідок нещасного випадку встановить слідство. Кримінальне провадження відкрили за статтею "умисне тяжке тілесне ушкодження". Пораненого хлопця перевели до київського Охматдиту.