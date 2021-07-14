Поранення хлопчика на Житомирщині: військовику обрали запобіжний захід [ Редактировать ]
Військовику, який поранив 9-річного хлопчика на Житомирщині, обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Про це повідомили в Офісі генеральної прокуратури. Нагадаю, інцидент трапився 12 липня в Новограді-Волинському.
Дитина зазнала наскрізного вогнепального поранення спини. Чи сталося це унаслідок нещасного випадку встановить слідство. Кримінальне провадження відкрили за статтею "умисне тяжке тілесне ушкодження". Пораненого хлопця перевели до київського Охматдиту.
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