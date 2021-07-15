В Германии предостерегли от использования "Северного потока-2" против Украины [ Редактировать ]
Для Германии важно, чтобы газопровод "Северный поток - 2" не использовался в качестве политического инструмента против Украины. В ФРГ называют трубопровод экономическим проектом.
Об этом сообщается в заявлении кандидата в канцлеры страны от Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета.
Он пояснил, что Германия в будущем будет нуждаться во всех больших объемах газа, и в связи с этим Берлину не особенно важно, будет ли он поступать по "Северному потоку" или через транзит.
"Все решено, это экономический проект, а геополитический аспект должен быть учтен. С точки зрения политики, все равно, поступает ли российский газ по земле или по морю", - сказал политик.
Ранее мы писали о том, что США работают над сдерживанием угроз "Северного потока-2" против Украины.
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