Погода в Украине вскоре изменится. Так, в некоторых областях столбики термометров опустятся до +21 градуса.

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что снижаться температура начнет с западных областей уже 18-19 июля, а 21-22-го числа дойдет до +21 градуса днем.

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На север свежий воздух придет чуть позже - 21-23-го числа будет уже +25+27 градусов. На юге и востоке посвежеет 22-23 июля до значений +25+27 градусов.

В "Укргидрометцентре" прогнозируют, что жара понемногу начнет отступать с запада уже 19 июля.

Что касается осадков, то 15-го числа локальные грозы возможны на крайнем западе, а с 16 по 19 июля дожди вероятны в западных, северных и части центральных областей. На юге и востоке будет сухо и жарко.

Ранее мы писали о том, что Украину летом "атакует" аномальная жара.

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