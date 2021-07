В Западной Германии "зверствуют" масштабные наводнения в результате сильных дождей, продолжающихся на протяжении нескольких дней.

В частности, на территории федеральной земли Рейналд-Пфальц произошел обвал нескольких зданий, при этом еще 25 в настоящее время находятся под угрозой. Чтобы спастись от потопов люди залезают на крыши своих жилищ. Согласно данным спасателей, вследствие стихийного бедствия погибли по меньшей мере 7 человек, еще 50 пропали без вести.

Отмечается, что два сотрудника спасательной службы погибли, пытаясь помочь попавшим в западню людям. Известно, что наиболее сильно пострадали Саксония, Тюрингия, Северная Рейн-Вестфалия и Бавария. На помощь пожарным командам было принято решение отправить военных.

Was hier in der Eifel abgeht hab ich so in 34 Jahren nicht erlebt.... pic.twitter.com/ddfHfrsMtu