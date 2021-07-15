В Западной Германии "зверствуют" масштабные наводнения в результате сильных дождей, продолжающихся на протяжении нескольких дней.

В частности, на территории федеральной земли Рейналд-Пфальц произошел обвал нескольких зданий, при этом еще 25 в настоящее время находятся под угрозой. Чтобы спастись от потопов люди залезают на крыши своих жилищ. Согласно данным спасателей, вследствие стихийного бедствия погибли по меньшей мере 7 человек, еще 50 пропали без вести.

Отмечается, что два сотрудника спасательной службы погибли, пытаясь помочь попавшим в западню людям. Известно, что наиболее сильно пострадали Саксония, Тюрингия, Северная Рейн-Вестфалия и Бавария. На помощь пожарным командам было принято решение отправить военных.

Was hier in der Eifel abgeht hab ich so in 34 Jahren nicht erlebt.... pic.twitter.com/ddfHfrsMtu — 🏳️‍🌈lufabom linksgrünversifftundstolzdrauf (@lufabom) July 14, 2021

Читайте также, в американском штате Луизиана из-за сильных дождей и урагана случилось наводнение, стихия унесла жизни людей, а также оставила без крова сотни семей. Граждане тонули в своих автомобилях, не сумев выбраться из водяной западни.

Кроме того, в результате схода селя, вызванного проливными дождями в Бахчисарайском районе Крыма, погибла одна женщина. Еще один человек пострадал, сильнее всего пострадали села Куйбышево, Соколиное и Голубинка, сейчас ситуация в районе начинает стабилизироваться, уровень воды в реках начинает падать.

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