Граждане тонули в своих автомобилях, не сумев выбраться/ фото: Getty Images

В американском штате Луизиана из-за сильных дождей и урагана случилось наводнение, Стихия унесла жизни людей, а также оставила без крова сотни семей.

Из пяти официально подтвержденных смертей четыре были связаны с попаданием людей в паводок. Граждане тонули в своих автомобилях, не сумев выбраться из водяной западни. При этом один 76-летний мужчина скончался после отключения электроэнергии в своем жилище, так как находился на кислородной поддержке.

Около 400 семей пострадали от наводнения в Лейк-Чарльз и около 300 - в Батон-Руж, но это число меняется каждый час.

Отмечается, что синоптики продолжают расстраивать жителей Луизианы неудовлетворительным прогнозом погоды. Согласно данным Национальной метеорологической службы, в районе озера Чарльз может упасть еще два-три дюйма осадков.

Читайте также, в Афганистане в двух районах западной провинции Герат погибли по меньшей мере 22 человека в результате внезапных наводнений после проливных дождей. Среди жертв инцидента четверо детей, женщина и пятеро мужчин.

Кроме того, на территории Индонезии и Восточного Тимора в результате сильных наводнений погибли 157 человек. В настоящее время число погибших на островах достигло 130 человек, в Восточном Тиморе - 27 смертей, в течение 3 дней там не прекращаются сильные ливни.

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