Наводнение в Крыму: идет эвакуация людей, есть погибшие (видео) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В результате схода селя, вызванного проливными дождями в Бахчисарайском районе Крыма, погибла одна женщина. Еще один человек пострадал. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на спасателей.
В селе Куйбышево двух женщин смыло потоком воды. Одной из них удалось выбраться, вторую - унесло. Ее тело обнаружили в трех километрах от места происшествия. Выжившую крымчанку госпитализировали в районную больницу.
По последним данным ТАСС, на территории Бахчисарайском районе подтоплено около 100 домов, 150 человек эвакуировали.
Сильнее всего пострадали села Куйбышево, Соколиное и Голубинка. Сейчас ситуация в районе начинает стабилизироваться, уровень воды в реках начинает падать.
Напомним, из-за проливных дождей в Бахчисарайском районе Крыма вышли из берегов реки Коккозка и Бельбек. За сутки там выпало до 70 мм осадков, при месячной норме 49 мм. Помимо этого, в селе Соколиное сошел сель, а в Ялте потоки воды вновь подтопили несколько улиц.
В "Крымэнерго" сообщают, что сильные ливни стали причиной отключения 119 подстанций, в результате чего без света осталось более 6 тысяч человек в Симферопольском и Ленинских районах, Бахчисарае, Саках и Красноперекопске.
Как сообщали "Подробности", в середине июня в оккупированном Крыму прошли сильные дожди, в результате чего затопило более 400 домов. В Ялте в результате наводнения погиб мужчина, одна женщина числится пропавшей без вести.
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