На митинге, собравшемся около СНБО, жители Генического района Херсонской области и общественные активисты потребовали положить конец засилью пророссийского криминала в регионе. Собравшиеся привели факты противоправной антиукраинской деятельности Виктора Анастасова, больше известного как "Стас Макеевский" или "Стас Губатый".

На плакатах, которые развернули митингующие, они адресовали украинской власти вопрос: "Кто в стране власть – МВД или Стас Губатый?".

По словам, одного из спикеров протеста Александра Муленко, возглавляюшего Всеукраинский рух "Громадськість проти корупції", глубоко символично, что народный протест совпал с заявлением об отставке министра МВД Арсена Авакова. Жители Херсонщины надеются, что новое руководство украинский полиции положит конец донецкой мафии в регионе.

Собравшиеся передали руководителю СНБО Алексею Данилову петицию, в которой предложили наконец выполнить указ Президента Владимира Зеленского и ввести санкции против Виктора Анастасова. Митингующие обратили внимание на то, что правоохранительным органам хорошо известна роль Стаса Макеевского и членов его группировки в организации так называемой "Херсонской народной республики". Касательно одного из них, Виктора Кулешова, СБУ расследовало дело о сепаратизме. Не менее одиозную криминальную историю имеет и сам Анастасов.

Сегодня бандиты, запугивая и коррумпируя местные органы власти, продолжают безнаказанно подогревать пророссийские настроения. Эта деятельность финансируется из доходов получаемых от незаконной эксплуатации государственных и паевых земель, подделки договоров и силового захвата чужого урожая. При этом, все подконтрольные Анастасову предприятия не платят в государственный бюджет ни копейки, что легко проверяется по налоговой отчетности. Всеукраинский рух "Громадськість проти корупції" призвал руководство МВД и СБУ обратить внимание херсонской милиции на то, что в настоящий момент под прикрытием боевиков Анастасова не только ведется незаконная эксплуатация земель. А также проверить факты участившихся в последнее время контактов группировки Стаса Макеевского с сепаратистскими структурами оккупированного Донбасса и Крыма. Митингующие потребовали поднять все уголовные дела, которые имели место в отношении Анастасова и его боевиков, и на основании их применить санкции, предусмотренные президентским Указом.