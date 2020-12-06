В Деснянском районе Киева, вечером 6 декабря на проспекте Шухевича, таксист умер прямо за рулем автомобиля. В результате этого, такси во время движения вылетело на тротуар и сбило несколько столбиков ограждения. Об этом сообщают "ВартовіЕспресо"

Автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Шухевича в направлении Северного моста.Прямо во время движения авто выскочило на бордюрный камень, сбив несколько столбиков ограждения, затем на тротуар и велосипедную дорожку.

Как отметили свидетели случившегося, неуправляемая машина проехала около 40 метров и остановилась прямо перед заездом на АЗС.

Свидетели ДТП, которые подошли к остановившемуся автомобилю, увидели в салоне водителя без сознания.

По предварительной информации, мужчина умер во время движения, из-за чего автомобиль оказался неуправляемым.

Медики скорой, которые прибыли на место, лишь констатировали смерть.

На месте инцидента начали работать патрульные полицейские.

Напомним, ранее в жутком ДТП погиб боец батальона "Луганск-1", еще 3 человека госпитализировали.

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