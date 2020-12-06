Неуправляемый автомобиль "летел" 40 метров: в Киеве таксист умер за рулем (фото) [ Редактировать ]
В Деснянском районе Киева, вечером 6 декабря на проспекте Шухевича, таксист умер прямо за рулем автомобиля. В результате этого, такси во время движения вылетело на тротуар и сбило несколько столбиков ограждения. Об этом сообщают "ВартовіЕспресо"
Автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Шухевича в направлении Северного моста.Прямо во время движения авто выскочило на бордюрный камень, сбив несколько столбиков ограждения, затем на тротуар и велосипедную дорожку.
Как отметили свидетели случившегося, неуправляемая машина проехала около 40 метров и остановилась прямо перед заездом на АЗС.
Свидетели ДТП, которые подошли к остановившемуся автомобилю, увидели в салоне водителя без сознания.
По предварительной информации, мужчина умер во время движения, из-за чего автомобиль оказался неуправляемым.
Медики скорой, которые прибыли на место, лишь констатировали смерть.
На месте инцидента начали работать патрульные полицейские.
Напомним, ранее в жутком ДТП погиб боец батальона "Луганск-1", еще 3 человека госпитализировали.
Читайте также, во Львовской области в результате ДТП погибли три человека. водитель автомобиля "Ауди", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.
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