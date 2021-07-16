В Германии в результате сильного наводнения в районе Арвайлер около 1,3 тыс. человек пропали без вести. Об этом сообщается на сайте администрации района.

Во время наводнений в западной части Германии погибли по меньшей мере 70 человек, а на поиски пропавших брошены все силы экстренных служб, а также силы военных и правоохранителей.

Спасательная операция на реке Ар и ее притоках продолжается, также спасательные действия идут в землях Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг на западе Германии.

🌧 Terribles images montrant l'ampleur dramatique des inondations à Theux en province de Liège en Belgique. Il va encore pleuvoir toute la nuit. (© Christelle Jeanpierre) pic.twitter.com/hrj6zrf4JX — Météo Express (@MeteoExpress) July 14, 2021

Всего помощь в борьбе со стихией оказывают более одной тыс. пожарных, полицейских и других сотрудников подразделений.

Ангела Меркель заявила, что цифры связанные с наводнением вызвали у нее шок. Масштаб трагедии, по ее словам, определять пока рано, он станет известен позже.



Сильные ливни продолжаются в Германии уже несколько дней.

Напомним, что наводнение в результате сильных дождей "зверствуют" на протяжении нескольких дней.

Читайте также, в американском штате Луизиана из-за сильных дождей и урагана случилось наводнение, стихия унесла жизни людей, а также оставила без крова сотни семей. Граждане тонули в своих автомобилях, не сумев выбраться из водяной западни.

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