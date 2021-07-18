Коронавирус в Украине: статистика на 18 июля [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за минувшие сутки, 17 июля, зафиксировано 229 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Среди зараженных - 27 детей и 4 медработника.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 382 человека;
- летальных исходов - 8;
- выздоровели - 241 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 13 429 человек,
- методом ИФА - 3 158 человек,
- экспресс-тестами - 9 495 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 244 495 человек;
- выздоровели - 2 181 198 человек;
- летальных исходов - 52 726;
- проведено ПЦР-тестов - 11 151 481.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50), Киеве (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.
Напомним, что специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины прогнозируют, что новая волна коронавируса придет в Украину осенью этого года.
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