В Украине за минувшие сутки, 17 июля, зафиксировано 229 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



Среди зараженных - 27 детей и 4 медработника.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 382 человека;

летальных исходов - 8;

выздоровели - 241 человек.

За сутки протестировано:



методом ПЦР - 13 429 человек,

методом ИФА - 3 158 человек,

экспресс-тестами - 9 495 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 244 495 человек;

выздоровели - 2 181 198 человек;

летальных исходов - 52 726;

проведено ПЦР-тестов - 11 151 481.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50), Киеве (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

Напомним, что специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины прогнозируют, что новая волна коронавируса придет в Украину осенью этого года.

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