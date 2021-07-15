"Может быть раньше осени": в Украине прогнозируют новую волну коронавируса [ Редактировать ]
Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины прогнозируют, что новая волна коронавируса придет в Украину осенью этого года. Об этом заявили в ЦОЗ в Facebook.
Тем не менее новая волна коронавируса может накрыть Украину и раньше. Новую волну прогнозируют из-за распространения штамма коронавируса под названием "Дельта".
Сейчас его обнаружили в 111 странах и ожидается, что он станет доминирующим в мире.
Однако если население не будет соблюдать элементарных противоэпидемических требований - ношение масок и соблюдение дистанции - подъем заболеваемости может произойти и раньше.
Кроме того, в ЦОЗ призывают украинцев, особенно из групп риска, вакцинироваться от коронавируса, чтобы легче перенести новую волну заболеваемости.
Также в центре дали советы, как уберечься от коронавируса:
- носите маску, прикрывая нос и рот;
- соблюдайте физическую дистанцию;
- мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками;
- не прикасайтесь к лицу грязными руками;
- чихайте и кашляйте в сгиб локтя или салфетку;
- регулярно проветривайте помещение, дезинфицируйте поверхности;
- вакцинируйтесь.
Напомним, что на территорию Украины прибыла партия 500 тысяч препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции, производства компании Sinovac Biontech. В ближайшее время Министерство здравоохранения собирается получить 1,23 миллиона доз вакцины CoronaVac.
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