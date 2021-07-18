Застосування санітарної авіації останнім часом стало набагато масовішим. І не в останню чергу - через розвиток трансплантології. Відповідний законопроект ухвалили лише півтора року тому - а вже зараз у нас операції з пересадки роблять в Сорока центрах!

Серце, нирки, печінку, кістковий мозок. І на черзі в інституті Шалімова цього року готуються пересадити... легені! І для пацієнтів всі ці операції безкоштовні. Ірина Баглай - і про безумовні медичні перемоги, і про очевидні проблеми.

Безнадійний діагноз і вердикт лікаря - шансів немає:

Мамине серце, я постійно його слухала.

А далі пошуки лікарень, втрата безцінного часу і збір космічних сум. Дивитися за кордон, щойно мова заходить про пересадку, українці звикли десятиліттями. Та зараз все змінюється:

Гроші йдуть за пацієнтом, за операцію. Вітчизняна трансплантологія набирає обертів.

Повітрям можуть доставити і пацієнта, і орган. По всій країні відкривають нові центри трансплантології. Їх вже більше 40 - і це лише за рік.

Та не все так ідеально, якби хотілось. Поки тих, хто потребує операцій більше, аніж потужностей. Зі стартом ЄДІСТУ єдиної бази донор-пацієнт у ній зареєстровані тисяча людей. Та потреба значно більша.

Василь Стрілка, генеральний директор Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ:

Ми оцінюємо, що більше п'яти тисяч операцій в рік мали б виконуватися в Україні.

Серце, нирки, печінка, кістковий мозок. Це те, за що "беруться" наші лікарі.

Маленький Ян ще не святкував свій перший день народження. Але йому вже довелося поборотися за життя.

Анастасія, мати Яна:

Малыш был ярко желтого цвета.

Вроджена вада - відсутність жовчевивідних шляхів і як наслідок цироз печінки. Більше року з таким діагнозом діти не живуть. Мама Яна і нині ледь стримує сльози. А тоді перше, що батьки чули з усіх боків:

Нужно делать за границей и перечислять клиники в Бельгии, Италии, Польше. Только не в Украине.

Трансплантація органів до недавно була фактично заблокована. І лише після внесення змін у законодавство рік тому ці операції стали реальністю. Лікарям нарешті дали змогу оперувати.

Ірина Заславець, засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "IDonor":

Вони перестали боятися, що до них прийдуть правоохоронні органи.

Батьки Яна дізналися про можливість оперуватися в інституті трансплантології імені Шалімова - випадково. Донором для сина Анастасії стала її молодша сестра. Тепер в сім'ї кажуть: нині у нього три мами - рідна, хрещена і та, що поділилася печінкою. Але найбільше батьків вразило, коли лікарі повідомили:

Что операция будет за счет государства мы до последнего не верили

Сердце - это наше донорское сердце.

Революцією в українській трансплантології став дозвіл на посмертне донорство. 15 років таких операцій в Україні не робили.

С начала года мы сделали четыре операции. Мы и можем делать больше. Слава Богу, что этот процесс пошел.

Рекордними називають останні півроку. Бо за цей час пересадили стільки, скільки за весь минулий рік.

В цій статистиці є й мама Юлії. Їй пересадили серце.

Юлія Федоришина, донька пацієнтки:

Мамине серце я постійно його слухала, воно майже не билось, а зараз прикладаю руку і чую.

Не така складна операція, як реабілітація, каже кардіохірург Артур Габрієлян. Тож до пацієнтки - вхід стороннім поки заборонений.

Артур Габрієлян кардіохірург Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова:

Если почка отторгается ее можно удалить. Пациент живет на диализе, сердце мы удалить не можем.

Три роки мама Юлії навіть не могла нормально дихати. А місяці перед операцією - були найважчі. Та лікарі з інституту Шалімова були постійно на зв'язку з пацієнткою з Рівного.

Юлія Федоришина, донька пацієнтки:

Вони постійно цікавилися, дзвонили - як мама. Консультацію нам давали. Це дуже велика підтримка.

Чи все минуло успішно - лікар знає вже за день після операції.

Світлана Романова, лікарка-кардіолог Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова:

На второй день садится, на третий встает. Результат работы наших хирургов во всех случаях был идеальный.

Кількість операцій цьогоріч зросте ще, прогнозують у МОЗі. Бо там підвищили їхню вартість чи не вдвічі. Для пацієнтів - не зміниться нічого, для них усе буде безкоштовно.

Ірина Заславець, засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "IDonor":

Це означає, що заклад охорони здоров'я, центр трансплантації після затвердження цих тарифів отримуватиме більше коштів, а це означатиме, що ці гроші заклад зможе спрямовувати на закупівлю обладнання, на підвищення зарплат своїм працівникам, на відправлення закордон на навчання.

Звідки ж братимуть кошти? Цьогоріч бюджет на такі операції збільшили чи не вп'ятеро. Одне з джерел наповнення це переведення виділених на іноземне лікування коштів. Бо операції в нас - в рази дешевші, каже директор інституту Шалімова - Олександр Усенко.

Олександр Усенко, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова:

Якщо порівняти те що ми віддаємо за кордон, на лікування цих хворей, якщо ці гроші правильно використовувати економічний ефект буде дуже вражаючий.

І найголовніше, що наші лікарі можуть робити ще більше операцій. Проблема з донорами. Зараз після ухвалення посмертної трансплантації - шанс вижити кільком людям може подарувати одна. За життя людина повинна залишити заявку - дозвіл на вилучення органів в разі смерті.

Василь Стрілка, гендиректор директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ:

Ми плануємо що до кінця цього року буде можливість для громадян, які хочуть надати прижиттєву згоду внести цю згоду через дію, щоб не шукати трансплант координатора.

Але проблема виникла там, де не очікували. Часто лікарі просто бояться вилучати органи в донора.

Олександр Гриненко, керівник відділу Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова:

Смерть мозку не встановлюється принципово тому що не хочуть на периферії лікарі мати якісь юридичні проблеми в майбутньому.

Хоча протоколи чітко виписані. Але чи то через брак обладнання, чи через страх взяти на себе відповідальність і повідомити родичів - лікарі в регіонах гальмують розвиток трансплантології.

Ми не можемо примусити до чогось лікарів.

Компромісний варіант пропонують у МОЗі

Ірина Заславець, засновниця Го "Всеукраїнська платформа донорства "IDonor":

Передбачено законом створення виїздних бригад встановлення смерті мозку, тобто в кожному місті регіоні, має бути прописано склад виїздного консіліуму.

Та попри всі проблеми трансплантологія розвивається. Тут в інституті Шалімова ставлять собі нові задачі. Пересаджувати легені! Надскладна операція, але така актуальна в часи ковіду.

Олександр Усенко, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова: