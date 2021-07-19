В Украине объявлено штормовое предупреждение и похолодание [ Редактировать ]
В Украину после знойной жары пришло похолодание. В большинстве областей Украины пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, 19 июля, в стране ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, "желтый").
В Карпатах пройдут значительные дожди, а в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Кроме того, в Украину пришло долгожданное похолодание. На западе страны днем температура воздуха опустилась до +24+29, но во всех других областях все еще жарко - до +35.
Ранее мы писали о том, что Украину ждут две волны похолодания до конца июля.
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