В понедельник, 19 июля, в Грузии в день визита президента Украины Владимира Зеленского решили помиловать двух украинских яхтсменов, осужденных за незаконное пересечение границы.

С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами.

По данным телеканала Мтавари, украинцы были освобождены актом о помиловании, подписанным президентом Грузии Саломе Зурабишвили. При этом они не просили о помиловании.

В ходе визита президент Украины вместе с главами Грузии и Молдовы начнет деятельность формата Ассоциированного трио. Также запланирована встреча с президентом Евросовета.

Ранее мы писали про план визита президента в Грузии.

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