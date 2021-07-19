В Грузии помиловали украинцев [ Редактировать ]
В понедельник, 19 июля, в Грузии в день визита президента Украины Владимира Зеленского решили помиловать двух украинских яхтсменов, осужденных за незаконное пересечение границы.
С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами.
По данным телеканала Мтавари, украинцы были освобождены актом о помиловании, подписанным президентом Грузии Саломе Зурабишвили. При этом они не просили о помиловании.
В ходе визита президент Украины вместе с главами Грузии и Молдовы начнет деятельность формата Ассоциированного трио. Также запланирована встреча с президентом Евросовета.
Ранее мы писали про план визита президента в Грузии.
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