В Одесской области, неподалеку от населенного пункта Троицкое, на автодороге случилось возгорание моторного отсека пассажирского автобуса. Об этом сообщает один из Telegram-каналов.

Дым очень быстро распространился по всему салону. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших, пассажиров успели вовремя эвакуировать.

Отмечается, что люди вышли на дорогу, чтобы ждать другой транспорт. В настоящее в Государственной службе по чрезвычайных ситуаций никак не комментируют инцидент.

Читайте также, около 5 часов утра, возле села Розвадов Львовской области произошел пожар в рейсовом автобусе Mersedes IRIZAR, в котором находилось 20 пассажиров и два водителя. На место выехали спасатели, которые локализовали и погасили пожар меньше, чем за час.

Кроме того, на территории структурного подразделения Укрзализныци, что в Полтавской области загорелся вагон УЗ, в результате пожара сгорели два человека, которых обнаружили спасатели во время ликвидации пожара. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

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