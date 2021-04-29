На киевском жилом массиве Виноградарь во время движения загорелся пассажирский автобус. На место происшествия оперативно приехала бригада спасателей. Об этом сообщают различные столичные Telegram-каналы.

Общественный транспорт полностью выгорел в течение 10 минут. По словам очевидцев, автобус до прибытия спасателей ГСЧС люди пытались потушить своими силами. Пострадавших нет. По предварительной информации возгорание возникло из-за неполадки в моторном отсеке.

В Киеве полностью сгорел автобус: пожар общественного транспорта маршрута 102 в столице на проспекте Правды. Спасатели прибыли в течение 10 минут, однако автобус полностью выгорел.

Отмечается, что сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание в течение 2 минут. Причину пожара, а также все обстоятельства устанавливают правоохранители.

Читайте также, в столице загорелся вагон пассажирского поезда, который стоял на путях в Святошинском районе. В настоящее время причина пожара устанавливается, а жертв или пострадавших, к счастью, нет, спасатели быстро потушили пожар.

Кроме того, под Одессой пассажирский микроавтобус влетел в грузовик. Среди пострадавших женщины в возрасте 56-ти, 35-ти и 31-го годов, пострадавшие с травмами отправились в местную больницу, другие граждане получили помощь медиков прямо на месте страшной аварии.

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