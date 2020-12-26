На территории структурного подразделения Укрзализныци, что в Полтавской области, 26 декабря, загорелся вагон УЗ, в результате пожара сгорели два человека, которых обнаружили спасатели во время ликвидации пожара.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило накануне в 20:56 - загорелся вагон по ул. Горького села Копылы Полтавского района. Инцидент произошел на территории производственного структурного подразделения Центра механизации путевых работ филиала Центра по ремонту и эксплуатации путевых машин АО Укрзализныця.

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Стоит отметить, что из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела без признаков жизни двух граждан

фото: dsns.gov.ua

"Пожар был локализован в 22:58, а в 00:27 - ликвидирован. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела без признаков жизни двух граждан, которые направлены в Полтавское областное БСМЭ", - говорится в сообщении.

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Важно, что огнем уничтожено облицовка стен и потолок вагона, а также внутреннее оборудование.

Стоит отметить, что причина пожара пока устанавливается.

Как ранее сообщалось, ранее "Укрзализныця" получила от Крюковского завода новые вагоны повышенного комфорта, которые после карантина будут обслуживать международные маршруты.

Напомним, на автодороге М-04 - направление Днипро-Кривой Рог, произошло жуткое событие - автобус с пассажирами загорелся во время движения.

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