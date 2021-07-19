Украина выходит на пятый этап вакцинации - Шмыгаль [ Редактировать ]
Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что на этой неделе начинается пятый этап вакцинации в Украине. Это означает начало последнего этапа, прописанного в национальной дорожной карте по иммунизации от COVID-19.
"На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих", - отметил Шмыгаль.
По его словам, на этой неделе регионы получат два миллиона доз Moderna, которая предназначена для массовой вакцинации рабочих коллективов.
Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. В рамках глобального механизма COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.
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