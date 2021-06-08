В Украину прибыла новая партия вакцины Pfizer [ Редактировать ]
Во вторник, 8 июня, в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. Она насчитывает 117 тысяч доз препарата.
Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.
Ранее в рамках глобального механизма COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.
Всего в течение этой и следующей недели в Украину доставят 473 850 доз вакцины Pfizer.
Ранее сообщалось, что в Кабмине сделали долгожданное заявление о COVID-паспортах в Украине. Также мы писали о том, что семь стран ЕС выдают сертификаты COVID-вакцинации.
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