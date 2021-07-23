Брачный аферист обманул старушку из Херсона на 21 тысячу долларов [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Знакомство в интернете обернулось для жительницы Херсона потерей всех сбережений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В полицию обратилась 67-летняя жительница Херсона. Она рассказала, что несколько месяцев назад познакомилась в соцсети с иностранцем и между ними вспыхнули чувства.
Мужчина пообещал переехать к любимой в Херсон на постоянное место жительства. Детали его переезда они обсуждали в мессенджере. Жених пообещал, что пришлет женщине по почте несколько тысяч долларов, чтобы она сняла ему временное жилье.
В назначенное время женщина пришла в почтовое отделение, но денег ей никто не прислал. Она сразу же написала иностранцу, который объяснил, что деньги якобы конфисковали на таможне и "он с этим разбирается".
Потом мужчина попросил свою любимую срочно одолжить ему деньги, которые он обещал отдать, как только приедет в Херсон. Доверчивая женщина несколько дней отправляла средства банковскими переводами.
Она слала аферисту как собственные сбережения, так и взяла кредиты в нескольких банках, а также заняла у знакомых. Общая стоимость переводов составила $21 тыс. Как только деньги оказались у афериста, он перестал выходить на связь и заблокировал женщину во всех сетях и мессенджерах.
Потерпевшая даже не знала, с какой страны ее знакомый, хотя переписку они вели на русском языке. Фото мужчины у женщины тоже не было.
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