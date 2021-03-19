В Николаеве задержали таксиста, убившего девушку, с которой познакомился по интернету, ради шести тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

33-летнего мужчина познакомился со своей будущей жертвой - 38-летней жительницей Черкасской области - на сайте знакомств. Женщина пригласила кавалера к себе в гости на съемную квартиру ради интима.

После знакомства и посиделок таксист убил свою новую знакомую двумя выстрелами в голову. Из квартиры он прихватил 6 тысяч гривен и все вещи, к которым прикасался.

14 марта на "102" позвонила владелица квартиры в доме на Центральном проспекте и сообщила, что женщина, снимавшая у нее квартиру, найдена мертвой.

Поскольку убийца не додумался удалить переписку со своей жертвой, его задержали по горячим следам. В салоне его автомобиля следователи нашли пистолет, револьвер с глушителем и патроны. Полиция проверяет причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории области и в других регионах.

Злоумышленника будут судить за умышленное убийство и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет заключения.

Сейчас следственные действия продолжаются. Также правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению других преступлений с применением оружия на территории региона и страны.

Напомним, что 14 марта на 102 позвонила владелица квартиры по пр. Центральном и сообщила, что женщина, которая снимала у нее квартиру, найдена мертвой.

Ранее сообщалось, что под Киевом задержали 19-летнего парня, которого друг нанял, чтобы он убил его отца.