Искал жертв на сайте знакомств: в Николаеве задержали таксиста-убийцу (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Николаеве задержали таксиста, убившего девушку, с которой познакомился по интернету, ради шести тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
33-летнего мужчина познакомился со своей будущей жертвой - 38-летней жительницей Черкасской области - на сайте знакомств. Женщина пригласила кавалера к себе в гости на съемную квартиру ради интима.
После знакомства и посиделок таксист убил свою новую знакомую двумя выстрелами в голову. Из квартиры он прихватил 6 тысяч гривен и все вещи, к которым прикасался.
14 марта на "102" позвонила владелица квартиры в доме на Центральном проспекте и сообщила, что женщина, снимавшая у нее квартиру, найдена мертвой.
Поскольку убийца не додумался удалить переписку со своей жертвой, его задержали по горячим следам. В салоне его автомобиля следователи нашли пистолет, револьвер с глушителем и патроны. Полиция проверяет причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории области и в других регионах.
Злоумышленника будут судить за умышленное убийство и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет заключения.
Сейчас следственные действия продолжаются. Также правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению других преступлений с применением оружия на территории региона и страны.
Напомним, что 14 марта на 102 позвонила владелица квартиры по пр. Центральном и сообщила, что женщина, которая снимала у нее квартиру, найдена мертвой.
Ранее сообщалось, что под Киевом задержали 19-летнего парня, которого друг нанял, чтобы он убил его отца.
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