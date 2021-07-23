Двое мужчин погибли от удара током в Бердянске. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Запорожской области.

Трагедия произошла на перекрестке улицы Петровского и Победы. Во время непогоды, которая бушевала в городе несколько часов, оборвались провода электросети и упали в воду. Током ударило двух мужчин 55 и 45 лет, которые проходили мимо.

Сначала на место происшествия прибыли электрики и спасатели, которые обесточили провода. Лишь после того, как место происшествия стало безопасным для медиков, они осмотрели пострадавших. К сожалению, мужчины получили смертельный разряд и погибли.

Издание "Сегодня" приводит рассказ очевидцев, которые стали свидетелями трагедии. Вот что рассказал житель Бердянска Игорь Каминский:

Мужчина, видимо, стал на металл и моментально упал в воду. Он кричал лежал, люди ему пытались подбежать помочь, но почувствовали, что их бьет током, и вовремя отошли, а человек который проезжал мимо, - он остановился и умер.

В ГСЧС сообщают, что за один день в Бердянске выпало больше трехмесячной нормы осадков. Подтоплено около ста домов.

Напомним, что в результате непогоды, которая бушевала на территории Украины 21 июля, погибли два человека, еще семеро получили травмы различной степени тяжести.