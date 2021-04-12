Компания "Запорожгаз" 12 апреля полностью отключила газоснабжение курортному Бердянску из-за начала масштабных ремонтных работ - замены задвижек газопроводов. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

В максимально короткий срок, но не более месяца эти работы должны быть проведены с минимальными неудобствами для наших жителей. При этом облгаз снимает все ранее выдвинутые требования о передаче внутридомовых сетей. Восстановление газоснабжения будет происходить согласно правилам.

В "Запорожгазе" предупреждают, что в связи с проведением ремонтных работ с 12 апреля газоснабжение будет временно прекращено в пяти населенных пунктах: г. Бердянск, с. Азовское, с. Нововасильевка, с. Роза, с. Шелковое. Ориентировочный срок окончания работ -14 дней.

В компании сообщили, что газификация Бердянска и Бердянского района началась в 1973 году с прокладки распределительного газопровода, который является основной транспортной артерией для поставки газа населению и на промышленные предприятия города и района.

Глобальные ремонтные работы по обновлению системы газоснабжения не проводились много лет. В 2018 году один из газовых колодцев Бердянска был затоплен водой и находится в аварийном состоянии.

Население Бердянска составляет 110 тыс. человек.

Напомним, что с мая украинцев ждут изменения цен на газ. Потребители смогут покупать газ по фиксированной цене, которая не будет меняться в течение года - от 1 мая текущего года до 30 апреля следующего. Эту цену поставщики газа должны обнародовать до 25 апреля.