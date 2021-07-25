Знизити тарифи: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає забезпечити українців енергоресурсами вітчизняного видобутку - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Тарифи на комуналку знову зростуть. Чергову хвилю подорожчання чиновники анонсують на осінь. Вартість тепла й гарячої води підвищиться аж на 40%, уже попередили в Київській міській держадміністрації. І пов'язано це насамперед із ціною блакитного палива на світовому ринку.
Уникнути такого удару, вважають в опозиції, можна, якщо використовувати газ власного видобутку та атомну енергетику.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Должна быть политическая воля власти, для того, что б газ украинского происхождения шел для людей. У него себестоимость не высокая, не такая запредельная, как на внешних рынках цена газа. И это было всегда до 2014 года и это надо вернуть. В этой ситуации сегодня эта цена газа максимум 3000 грн, но не 12 там, - сколько сейчас. И второе - это электроэнергия "Энергоатома" доступная, должна идти людям, потому что эта электроэнергия всегда была основным базовым, стабилизирующим фактором по цене в нашей стране.
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