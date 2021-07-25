Тарифи на комуналку знову зростуть. Чергову хвилю подорожчання чиновники анонсують на осінь. Вартість тепла й гарячої води підвищиться аж на 40%, уже попередили в Київській міській держадміністрації. І пов'язано це насамперед із ціною блакитного палива на світовому ринку.

Уникнути такого удару, вважають в опозиції, можна, якщо використовувати газ власного видобутку та атомну енергетику.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":