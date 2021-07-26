COVID в Украине: в МОЗ назвали число зараженных за сутки [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки в Украине выявили 213 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.
За сутки в Украине госпитализировали 256 человек; летальных исходов - 2; выздоровели - 170 человек. За сутки протестировали методом ПЦР - 7562 лица, методом ИФА - 1905 человек, экспресс-тестами - 6328 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.
За все время пандемии в Украине: заболели - 2 248 663 лица; выздоровели - 2 184 365 человек; летальных исходов - 52 849; проведения ПЦР-тестов - 11 278 944.
Ранее сообщалось, что в ВОЗ обнародовали условие окончания пандемии.
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