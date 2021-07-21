В случае проведения иммунизации от коронавирусной инфекции 40% населения каждой страны на планете, распространение пандемии можно будет остановить. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, от ВОЗ поступил призыв о вакцинации 40% граждан до конца 2021 года, а также 70% - до окончания 2022 года. Также, благодаря этому шагу, будет перезапущена мировая экономика.

Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, 40% населения до конца этого года и 70% - к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику.

Отмечается, что в случае промедления иммунизации и дальнейшего распространения COVID-19, начнут появляться новые более опасные штаммы инфекции, которые смогут "затмить" существующую "Дельту".

Читайте также, мир непрерывно начинает отдаляться от завершения пандемии коронавирусной инфекции, так как появляются новые штаммы инфекции, которые могут противодействовать вакцинам. Только за последнюю неделю число новых заболевших COVID-19 возросло на 11,5%.

Кроме того, фармацевтические компании AstraZeneca и Johnson & Johnson вместе с независимыми учеными проводят исследования, чтобы выяснить, поможет ли модификация их вакцин против COVID-19 снизить риск образования тромбов. После изменения вакцин может потребоваться повторное их одобрение.

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