Все мы знаем, как выглядит солнечное затмение на Земле – это редкое событие действительно впечатляет. Но как выглядит затмение из космоса? NASA поделилось видеозаписью этого явления с орбиты Земли.

Запись солнечного затмения была сделана 10 июля 2021 года. На видео видно, как темная тень от Луны падает на поверхность Земли, затемняя часть нашей планеты – из космоса это выглядит одновременно пугающе и завораживающе.

В этот день очевидцы из Гренландии, России и Канады могли наблюдать, как день превращается в ночь. Частичное солнечное затмение наблюдалось в Азии, Европе, восточной части США, Аляске и северной Африке.

Солнечное затмение 10 июня

Солнечное затмение происходит в момент прохода Луны между Солнцем и Землей. В этом случае наш естественный спутник закрывает собой солнечный диск. В случае нахождения в апогее, лунный диск становится чуть меньше и создает эффект так называемого огненного кольца, окружающее темный диск Луны.

Следующее полное солнечное затмение произойдет 4 декабря 2021 года над Антарктидой, поэтому понаблюдать его смогут только участники экспедиций.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как недавно человечество было свидетелем появления Кровавой Суперлуны 2021 года.