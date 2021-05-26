26 мая в небе взойдет новое Полнолуние. Майское Полнолуние известно как Цветочная луна из-за его ассоциации с цветущими цветами весны. Однако у этого редкого космического явления есть еще одно название – Кровавая Луна или Кровавое Суперлуние.

Оптический эффект от вхождения в тень Земли окрасит ее в бурый цвет и она будет словно залитая кровью – отсюда и второе "жуткое" название. Хотя на деле никакого плохого знамения это событие не несет, как это утверждают разные астрологические, эзотерические и мистические направления.

Где лучше всего наблюдать Кровавую Суперлуну 2021?

Затмение будет видно из Антарктиды, Австралии, Азии, Северной и Южной Америки, а США находятся в лучшем положении для оптимального обзора.

Лунное затмение приведет сегодня к Кровавой Луне

Хотя лунное затмение будет видно с пяти континентов, Европа к ним не относится. В Украине это событие наблюдать будет невозможно, так как оно начнется в 12:20 по киевскому времени, пик затмения придется на 16:13 и закончится в 20:23, когда в Украине еще даже не начнутся гражданские сумерки.

Карта наблюдений за Лунным затмением

Почему Луна станет красной?

Кровавые луны являются результатом полного лунного затмения во время Полнолуния. Когда Луна начинает выходить из тени Земли, именно тогда наступает Кровавая Луна.

Изменение цвета происходит из-за того, что свет от Солнца изгибается, когда проходит через атмосферу Земли.

Этот эффект известен как "рассеяние Рэлея", которое отфильтровывает полосы зеленого и фиолетового света в атмосфере во время затмения, оставляя только красное свечение.

Когда наступит следующая Кровавая Луна?

Следующее полное лунное затмение, которое будет сопровождаться Кровавой Луной, произойдет почти ровно через год – 16 мая 2022 года.

Эта Кровавая Луна будет видна на гораздо больших участках планеты: в Южной и Западной Европе, Южной и Западной Азии, Африке, большей части Северной Америки, Южной Америке, над Тихим океаном, Атлантике, Индийском океане и даже Антарктиде.

Кровавые луны случаются в среднем примерно дважды за трехлетний период, хотя и считаются редким явлением.

Последняя Кровавая Луна случалась в январе 2020 года, а это означает, что между последней и следующей была 16-месячная пауза.

Вслед за кровавой луной в мае 2022 года, в ноябре случится еще одно лунное затмение, которое будет видно из Азии, Австралии, Северной Америки, некоторых частей северной и восточной Европы и большей части Южной Америки.

А последующая Кровавая Луна наступит лишь через три года – в марте 2025 года.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, что категорически нельзя делать 26 мая в самый опасный день весны. Также мы объясняли, чем опасен полный парад планет.