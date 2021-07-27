COVID в Украине: число зараженных увеличилось втрое за день [ Редактировать ]
Во вторник утром, 27 июля, Минздрав сообщил о 681 новом случае коронавируса. Это втрое больше, чем министерство сообщило вчера.
За сутки в Украине госпитализировали 266 человек; летальных исходов - 27; выздоровели - 515 человек. За вчера протестировали методом ПЦР - 22 330 человек, методом ИФА - 8918 человек, экспресс-тестами - 13 491 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 249 344 лица;
- выздоровели - 2 184 880 человек;
- летальных случаев - 52 876.
Кроме того, в мире может появиться более опасный штамм коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант "Дельта", который приводит сейчас к разрушающим последствиям.
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