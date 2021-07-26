Когда ждать новую вспышку коронавируса: в ВОЗ дали ответ [ Редактировать ]
В понедельник, 26 июля, глава Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт сделал прогноз о новой вспышке коронавируса.
Так, по его словам, она начнется в конце августа - начале сентября. Он отметил, что вспышка коронавируса продлиться до зимы.
Хабихт призвал украинцев вакцинироваться сейчас, пока "Дельта" штамм коронавируса не начал широко распространяться в Украине.
Точный ответ дать трудно. Но, несмотря на имеющиеся данные, широкое распространение "Дельта", меры охраны общественного здоровья и социальные мероприятия, охват вакцинацией и другие параметры, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа - начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации.
Кроме того, в мире может появиться более опасный штамм коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант "Дельта", который приводит сейчас к разрушающим последствиям.
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