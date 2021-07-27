Вакцинация от COVID-19 в Украине в самом разгаре. С 21 июля сняты все ограничения, теперь прививку могут получить все желающие взрослые. Однако, с появлением новых штаммов вируса, все чаще болеют дети. По этой причине в стране начинают говорить о вакцинации детей.

Нужна ли детям COVID-прививка и какие могут быть риски? Ответы на все вопросы - в нашем материале.

Опасен ли COVID для детей

Коронавирусную инфекицию дети переносят по-разному, также как и взрослые. Если почитать статистику, чаще всего они болеют легко и даже без симптомов. Тяжелые осложнения у них бывают редко, но это все же случается. Однако это не значит, что никакой опасности нет. Как минимум, ребенок может стать источником инфицирования окружающих.

В группе риска, как правило, те, кто страдает другими болезнями, в первую очередь сердечными заболеваниями, болезнями легких, включая астму, и слабым иммунитетом.

Что думают врачи

Клинические испытания свидетельствуют, что вакцины Pfizer и Moderna обеспечивают почти 100%-ную эффективность для детей от 12 лет.

По этой причине известный украинский педиатр Евгений Комаровский отмечает, что вакцинировать детей нужно.

"Сейчас разрешили использовать вакцину на подростках, потом сместятся еще ниже и вынуждены будут прививать детей. Потому что дети оказались главной структурной единицей, которая приводит к мутациям, к распространению вируса. И деваться некуда: если хотим сберечь здоровье стариков, надо вакцинировать детей", - заявил он.

Свою позицию в вопросе детской вакцинации изменила и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). В обновленных рекомендациях говорится, что для вакцинации может быть использован препарат Pfizer.

При каких условиях начнут вакцинировать

В рамках пятой волны COVID-вакцинации в Украине могут позволить прививки детей от 12 лет. Об этом ранее заявил руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья при Минздраве Александр Заика.

Он напомнил, что 9 июля в Украине была утверждена обновленная инструкция по использованию вакцины Pfizer, которая позволяет прививать им детей старше 12 лет. Соответствующий алгоритм в Минздраве уже "приняли за основу".

К примеру, вакцинироваться могут дети, которые "едут за границу на учебу, соревнования, конкурсы, и это путешествие предполагает полную вакцинацию против коронавируса". Также Pfizer могут получить дети, которые воссоединяются с семьей за границей или которые получили первую дозу вакцины за пределами Украины.

Будет ли обязательной вакцина

Пока что разговоров о том, что вакцина от коронавируса для детей будет обязательной - нет. Главный санитарный врач Игорь Кузин отмечает, что в Украине возможна вакцинация детей, которые имеют "сопутствующие заболевания или высокие риски".

"Это будет относиться не к 100% детей, а только к той когорте, которая имеет тяжелые сопутствующие заболевания или высокие риски осложнений от COVID", - уточнил он.

В любом случае, следует помнить, что прививать ребенка или нет - решать только его родителям. Ведь вакцинация в целом - серьезный шаг, к которому нужно подходить взвешенно.

Ранее ученые назвали комбинацию вакцин, которая даст наивысший уровень защиты от коронавируса.

Также сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".

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