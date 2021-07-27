Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская считает, что в Украине нужно расследовать случаи осложнений после вакцинации от коронавируса COVID-19 и вести их статистику.

Подобная практика есть в развитых странах мира и направлена на минимизацию рисков для пациентов, которые хотят сделать прививку против коронавируса. Что касается Украины, то у нас такие случаи "не расследуются, практически не расследуются или очень мало расследуются", заявила Голубовская. Врач добавила, что ей бы "очень хотелось", чтобы в Украине все же проводили подсчет и более детальный анализ негативных эффектов после прививок.

"Не для того, чтобы пугать людей, наоборот, для того, чтобы изучать вопрос и минимизировать те или иные риски для каждого человека. Вы же видите - весь мир рапортует", – сказала Голубовская.

Инфекционист рассказала, что у украинцев тоже есть побочные эффекты после вакцинации от коронавируса.

"Я, например, консультировала молодого человека 30-ти лет, у которого после вакцинации Pfizer развилось тяжелейшее поражение центральной нервной системы – стволовой энцефалит", – рассказала врач.

По ее словам, этот мужчина попал в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Голубовская напомнила, что пока что в Украине был единственный случай признания комиссией нежелательного явления после вакцинации, повлекшего смерть пациента.

"Это была трагедия в Краматорске с Антоном Тищенко. И тогда это признала не комиссия Минздрава, а комиссия академии наук и временная следственная комиссия Верховной Рады. И расследовать такие случаи должна независимая комиссия", – считает врач.

Голубовская считает, что подобные медицинские расследования поднимут доверие к государственным институциям. Кроме того, это важно и для дальнейшего развития науки.

"Это же не делается для того, чтобы подорвать приверженность к вакцинации, как к методу, нет. Наоборот... Это же наша с вами жизнь, даже не здоровье. Кроме того, еще никто не знает отдаленных последствий. А у нас все силы тратятся только на пропаганду вакцинации - и это правильно, но у людей до конца не будет доверия, пока государство не будет выполнять все свои функции по отношению к людям", – пояснила врач.

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