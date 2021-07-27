Третья медаль Украины на Олимпиаде-2020. Стрелки Олег Омельчук и Елена Костевич получили бронзу по стрельбе с пневматического пистолета с 10-ти метров.

В борьбе за "бронзу" украинцы выиграли у пары сербов Микеч - Арунович со счетом 16:12.

В финале микст-пара Пан Вей - Цзянь Рансинь (Китай) завоевала первую в истории золотую награду Олимпийских игр в микст стрельбе с пневматического пистолета с 10 метров.

Победители обошли в финале представителей ОКР Черноусова - Бацарашкину.

Читайте также, кто из украинцев выступит на Олимпиаде-2020 27 июля.