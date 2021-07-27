Олимпиада-2020: стрелки Омельчук и Костевич завоевали бронзу [ Редактировать ]
Третья медаль Украины на Олимпиаде-2020. Стрелки Олег Омельчук и Елена Костевич получили бронзу по стрельбе с пневматического пистолета с 10-ти метров.
В борьбе за "бронзу" украинцы выиграли у пары сербов Микеч - Арунович со счетом 16:12.
В финале микст-пара Пан Вей - Цзянь Рансинь (Китай) завоевала первую в истории золотую награду Олимпийских игр в микст стрельбе с пневматического пистолета с 10 метров.
Победители обошли в финале представителей ОКР Черноусова - Бацарашкину.
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