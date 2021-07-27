Одна область Украины не соответствует "зеленой" зоне карантина [ Редактировать ]
Все области Украины, по состоянию на 27 июля, находятся в "зеленой" зоне карантина. При этом в одной из областей один из эпидемиологических показателей не соответствует норме.
Так, в Херсонской области превышена динамика уровня госпитализации и соответствует показателю 56,9%. При этом норма не должна превышать 50%.
Отметим, что этот показатель в Херсонской области превышен уже несколько дней подряд.
При этом в Луганской области, в которой еще было превышение нормы по этому же показателю, сейчас динамика уровня госпитализации резко снизилась и составляет менее 30%.
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