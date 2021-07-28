"Северный поток-2" завершен на 99% - оператор [ Редактировать ]
Российский газопровод "Северный поток-2" завершен уже на 99%. На заключительном участке остается только одно трубоукладочное судно.
Сообщается, что российское трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило свой объем работ для газопровода "Северный поток-2".
Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта.
Ранее мы писали о том, что Еврокомиссия получила запрос Украины о консультациях по "Северному потоку-2".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Научно-технический подкомитет Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях дал оценку реальному числу крупных астероидов и комет, пересекающих орбиту Земли
Новые аккаунты детей до 16 лет в Instagram будут устанавливать закрытыми по умолчанию
Во вторник, 27 июля, группа евродепутатов опубликовала заявление с критикой соглашения США и Германии по "Северному потоку-2"
Американские ученые сообщили об сенсационном открытии
"Газпром" отказывается от дополнительных мощностей для транспортировки газа в Евросоюз, которые предлагает Газотранспортная системоа (ГТС) Украины