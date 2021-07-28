Российский газопровод "Северный поток-2" завершен уже на 99%. На заключительном участке остается только одно трубоукладочное судно.

Сообщается, что российское трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило свой объем работ для газопровода "Северный поток-2".

Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта.

Ранее мы писали о том, что Еврокомиссия получила запрос Украины о консультациях по "Северному потоку-2".

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