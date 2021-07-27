Во вторник, 27 июля, группа евродепутатов опубликовала заявление с критикой соглашения США и Германии по "Северному потоку-2".

Так, в заявлении 11 депутатов говорится, что реализация проекта как подрывает безопасность Украины, так и увеличивает энергозависимость самого Евросоюза от России.

Соглашение между США и Германией в отношении "Северного потока-2" – не европейское соглашение, но попытка двух стран улучшить свои двусторонние отношения и изменить ситуацию с очень плохой на плохую. Трубопровод "Северный поток-2" подрывает украинскую безопасность, тем более, что Россия продолжает провокации и увеличивает напряжение в отношении Украины – от наращивания военного присутствия на украинской границе, которое мы наблюдали этой весной до совершенно недавних пропагандистских действий в виде направления жалобы на Украину в Европейский суд по правам человека.

Также отмечается, что "Северный поток-2" противоречит Зеленому курсу ЕС и увеличивает зависимость ЕС от энергетических поставок из России.

Мы призываем институции ЕС учиться на ошибках прошлых и нынешних отношений с Россией и продолжать поддерживать всестороннюю политику, которая основывается на европейских ценностях, а не на деловых сделках.

Подписи под заявлением поставили: Пятрас Ауштрявичюс, Витольд Ващиковский, Андриус Кубилиус, Сандра Калниете, Домене Девеса, Мартин Хойсик, Иван Стефанес, Рамона Стругариу, Радан Канев, Карен Мелхиор, Лиудас Мажилис.

Ранее мы писали о том, что США и Германия представили соглашение о гарантиях энергетической безопасности Украины после запуска газопровода "Северный поток-2".

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