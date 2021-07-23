Еврокомиссия получила запрос Украины о консультациях по "Северному потоку-2" [ Редактировать ]
Европейская комиссия получил запрос МИД Украины о проведении срочных консультаций по инфраструктуре и энергобезопасности из-за ситуации с "Северным потоком - 2". Комиссия приступила к рассмотрению ноты.
Об этом сообщает представитель Еврокомиссии Набила Массрали на брифинге в Брюсселе.
"Мы подтверждаем получение запроса от МИД Украины о проведении консультаций в рамках Соглашения об ассоциации", - сказала она.
По ее словам, запрос связан с сотрудничеством по инфраструктуре и торговлей энергоресурсами.
"Мы рассмотрим и ответим в соответствующее время", - сказала она.
Ранее мы писали о том, что США и Германия представили соглашение о гарантиях энергетической безопасности Украины после запуска газопровода "Северный поток-2".
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