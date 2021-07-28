Володимир Зеленський привітав громадян із 1033 річницею Хрещення Київської Русі [ Редактировать ]
Із тисяча тридцять третьою річницею Хрещення Київської Русі-України привітав громадян Володимир Зеленський. Відеозвернення Президент записав на тлі Софійського собору і наголосив: храми, зведені на честь святого Володимира, свідчать про єдність усіх українців.
Володимир Зеленський, Президент України:
Київська Русь це мати нашої історії. 24 області України та півострів Крим її рідні діти. І вони по праву її спадкоємці. А двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам не потрібно зазіхати на її спадок. І намагатися довести свою причетність до історії тисячі років і тисячі подій, перебуваючи від місць, де вони відбувалися, за тисячі кілометрів.
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